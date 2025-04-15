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15:42, 15 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело о расправе дочери над отцом в Москве

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве отца 15-летней девочкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о расправе над 41-летним мужчиной в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита.

Школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.

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