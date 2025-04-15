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11:51, 15 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы дочери над отцом в Москве

Shot: Дочь была очень зла на отца и специально ударила его ножом в шею в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. 

Студентка четвертого курса медицинского колледжа собиралась на пары. Отец не дал ей уйти и требовал взять кредит. Он орал на дочь и бросался на нее. Младшая сестра не выдержала, схватила кухонный нож и несколько раз ударила отца ножом в шею. На допросе она призналась, что была очень зла и целенаправленно нанесла смертельные удары именно в эту зону. Мужчина пытался в ответ напасть на девочек.

Также школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.

О расправе сообщалось ранее. Она произошла в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Москве.

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