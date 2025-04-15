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13:45, 15 апреля 2025Силовые структуры

Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

Адвокат Арановский: Зарезавшей отца в Москве школьнице грозит до 10 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Соседи рассказали о расправившейся с отцом дочери-подростке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Расправившейся с отцом в Москве 15-летней дочери-подростку грозит до 10 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступающего в роли эксперта адвоката Дмитрия Аграновского.

По словам адвоката, по статье 105 УК РФ возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. От отметил, что в случае обвинительного приговора суд не сможет назначить ей более 10 лет лишения свободы. Аграновский сказал, что по аналогичным делам обвиняемого заключают под стражу, а потом следствие назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Он подчеркнул, что в некоторых случаях, мера пресечения может быть смягчена. Адвокат сказал, что это возможно при условии, если поведение потерпевшего способствовало совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита. Соседи рассказали, что расправившаяся с отцом 15-летняя дочь-подросток хорошо училась.

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