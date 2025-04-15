Соседи рассказали о расправившейся с отцом дочери-подростке

Соседи рассказали, что зарезавшая в Москве отца дочь-подросток хорошо училась

Соседи рассказали, что расправившаяся с отцом 15-летняя дочь-подросток хорошо училась. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, одна из жительниц дома, в котором находится квартира, где сестры боролись с отцом, рассказала, что с самого утра из квартиры доносились дикие крики и шум, из-за чего ее дети сильно испугались. Сестры звали на помощь соседей, но никто не откликнулся. По словам местных жителей, отец девочек употреблял не только алкоголь, но и наркотики и ранее попадался при покупке амфетамина.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита.