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12:40, 15 апреля 2025Силовые структуры

Соседи рассказали о расправившейся с отцом дочери-подростке

Соседи рассказали, что зарезавшая в Москве отца дочь-подросток хорошо училась
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности расправы дочери над отцом в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

Соседи рассказали, что расправившаяся с отцом 15-летняя дочь-подросток хорошо училась. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, одна из жительниц дома, в котором находится квартира, где сестры боролись с отцом, рассказала, что с самого утра из квартиры доносились дикие крики и шум, из-за чего ее дети сильно испугались. Сестры звали на помощь соседей, но никто не откликнулся. По словам местных жителей, отец девочек употреблял не только алкоголь, но и наркотики и ранее попадался при покупке амфетамина.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита.

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