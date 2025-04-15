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15:33, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о протекающих бессимптомно опасных заболеваниях

Врач Мясников заявил, что большинство болезней печени протекают бессимптомно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасных заболеваниях, протекающих без каких-либо симптомов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что болезни печени в большинстве случаев протекают бессимптомно. «Печень не болит: там нет нервных окончаний. (...) Как вы узнаете [о проблемах с печенью]? Она не торчит. А если даже и торчит, то как вы ее у себя прощупаете? Врач-то прощупать не может. Вы живете и живете», — пояснил доктор.

Специалист также развеял миф о том, что проблемы с печенью возникают только из-за алкоголя. По его словам, болезни этого органа могут развиться из-за неправильного питания, нездорового образа жизни и генетической предрасположенности.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал способ защитить печень без лекарств. Специалист призвал россиян соблюдать здоровый образ жизни для профилактики болезней этого органа.

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