Доктор Мясников назвал способ защитить печень без лекарств

Врач Мясников назвал здоровый образ жизни способом защитить печень без лекарств

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно защитить печень без лекарств. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист призвал россиян соблюдать здоровый образ жизни для профилактики болезней этого органа. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Печень очень сложно защитить и восстановить. Печень надо не губить. Если вы привиты от гепатита B, если вы соблюдаете нормальный образ жизни, чтобы не получить гепатит С (гепатит С передается через кровь заразившегося человека — прим. «Ленты.ру»), если вы принимаете очень умеренные дозы алкоголя, если вы не объедаетесь — это самая большая польза для печени», — заявил доктор.

Ранее Мясников назвал способ провести Новый год без вреда для здоровья. Он посоветовал россиянам не переедать в праздники.

Перед этим телеврач раскрыл одно правило, связанное с употреблением алкоголя. Мясников отметил, что алкоголь нужно пить в чистом или разведенном водой виде.