Доктор Мясников призвал россиян соблюдать одну связанную с алкоголем заповедь

Врач Мясников призвал россиян отказаться от алкогольных коктейлей

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» соблюдать одно правило, связанное с употреблением алкоголя. Выпуск с советом доктора доступен на платформе «Смотрим».

Медик посоветовал отказаться от алкогольных коктейлей. «Пейте морс, пейте что хотите. Алкоголь надо пить в чистом, либо разведенном водой виде. Вот это запомните. Заповедь от доктора Мясникова», — обратился он к зрителям.

При этом Мясников добавил, что во время употребления крепких напитков нужно пить много воды, так как спирт обладает мочегонным действием.

Ранее врач назвал распространенную ошибку, которую россияне совершают перед Новым годом. Мясников заявил, что не следует пытаться быстро похудеть или улучшить состояние кожи. По его словам, для этого нужно изменить образ жизни.