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12:24, 15 апреля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ захотел захватить российского танкиста и попал в плен

Боец ВСУ рассказал, как попал в плен после попытки захватить танкиста ВС РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Репортер Руденко V»

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в плен после попытки захватить танкиста Российской армии. Видео с рассказом пленного в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко.

Как рассказал украинец, командир отправил его к наблюдательному пункту, где он неожиданно встретил механика из войск РФ. Он отметил, что хотел отпустить российского военного, но решил выстрелить ему под ноги. Автомат дал осечку, чем воспользовался российский военный.

«Завязалась драка. Но долго она не продлилась, и получился я в плену», — рассказал украинский военный.

Ранее эту историю рассказал российский танкист с позывным Макс. Он был механиком танка, который подорвался на мине во время штурма Скудного в Донецкой народной республике. После этого экипаж принял решение рассредоточиться и военный побежал к одному из зданий, где встретился с противником и взял его в плен.

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