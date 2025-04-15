Бывший заключенный описал вербовку в ЧВК «Вагнер» в российской колонии

«Лента.ру»: В ЧВК «Вагнер» старались вербовать осужденных за убийства

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в 2022 году на вертолете облетал колонии Оренбургской области, вербуя заключенных для участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник среди бывших оренбургских заключенных.

По словам источника, вначале вербовка велась только по колониям строгого режима, но затем ее стали вести и по колониям общего режима. «С заключенными беседовали очень коротко. С некоторыми вообще не беседовали, просто "Согласен? — Согласен"», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, в приоритете у ЧВК «Вагнер» были осужденные по статьям о расправах и тяжких телесных повреждениях, при этом вербовщики не брали тех, кто был осужден за изнасилования и госизмену. Источник также отметил, что в ряды ЧВК «Вагнер» вступали даже те осужденные, которым оставалось сидеть пару месяцев, а их главным мотивом был финансовый.

Бывшие заключенные нередко оказываются связаны с движением «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое пять лет назад было признано в России экстремистским и запрещено. Подробности о том, как сторонники АУЕ начинают новую жизнь и помогают другим, можно прочитать здесь.

Ранее источник, близкий к криминальным кругам, сообщил «Ленте.ру», что признание движения АУЕ экстремистским в России заставило многих воров в законе покинуть страну.