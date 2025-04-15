Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 15 апреля 2025Путешествия

Девушка поделилась способом уйти с пляжа без песка на ногах и прослыла в сети гением

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Девушка поделилась с подписчиками в сети простым способом быстро избавиться от песка на ногах после отдыха на пляже и прослыла гением. На ролик туристки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

Так, Лиз Ричардс рассказала, что всегда берет на пляж пластиковый пакет с ручками. Перед тем как покинуть берег, она набирает в пакет воды, подходит к своей обуви, окунает ноги в пакет и только после этого обувается. Так ей удается покинуть пляж без песка на стопах.

Большинство юзеров восхитились лайфхаком девушки, но были и те, кто посчитал такие изощрения лишними. «В отпуске песок на ногах — последнее, что меня волнует», — написал один из пользователей.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

    В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

    Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

    Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

    Тренер фигуриста-чемпиона перешла в школу Навки

    Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

    Путин заговорил на немецком и попал на видео

    Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

    Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после массированной атаки ВСУ

    Военкор объяснил значение для Киева курского села с засевшими в монастыре бойцами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости