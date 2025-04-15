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15:36, 15 апреля 2025Из жизни

Двое друзей с металлоискателями откопали клад с древними украшениями

В Румынии двое археологов-любителей нашли клад возрастом две тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock / Fotodom

В центральной Румынии, недалеко от коммуны Бреаза, двое археологов-любителей нашли древний клад. Об этом пишет Archaeology News.

Дионисий-Аурель Молдован и Себастьян-Адриан Захан, которые стали друзьями из-за общей любви к поиску древностей с металлоискателями, случайно обнаружили и откопали сокровища возрастом около двух тысяч лет. Под землей в округе Муреш лежали серебряные украшения — всего шесть изделий: широкий браслет с растительным орнаментом, три фибулы (броши), цепочка с подвесками и пояс, состоящий из чередующихся овальных и круглых пластин с прямоугольной пряжкой, украшенной узором. Общий вес находки составляет около 550 граммов. Ее передали местному музею.

Помимо художественной ценности, украшения стали важным историческим свидетельством. Форма и орнамент изделий указывают на принадлежность к Дакийскому царству. А это, в свою очередь, меняет представления о его границах. Теперь ученые точно знают, что на территории округа Муреш было дакийское поселение. Предполагается, что украшения принадлежали высокопоставленному члену дакийского общества, вероятно, из аристократии.

Клад не только подтверждает присутствие дакийцев в регионе, но и предоставляет ценную информацию о культуре и социальной структуре их общества в этой части древней Дакии, соответствующей современным Румынии и Молдове.

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