Экс-премьер Британии анонсировала собственную соцсеть

The Guardian: Экс-премьер Британии Лиз Трасс представит собственную соцсеть

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала собственную социальную сеть. Об этом пишет The Guardian.

В публикации отмечается, что экс-премьер готовится запустить «собственную социальную медиаплатформу, отстаивающую свободу слова».

Помимо этого, политик предупредила, что «глубинное государство» и ведущие СМИ подавляют свободу слова в Великобритании.

Осенью 2021 года президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social. Она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий» и станет «соперником либеральных СМИ».