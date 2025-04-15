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00:35, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Экс-премьер Британии анонсировала собственную соцсеть

The Guardian: Экс-премьер Британии Лиз Трасс представит собственную соцсеть
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: POOL / Reuters

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала собственную социальную сеть. Об этом пишет The Guardian.

В публикации отмечается, что экс-премьер готовится запустить «собственную социальную медиаплатформу, отстаивающую свободу слова».

Помимо этого, политик предупредила, что «глубинное государство» и ведущие СМИ подавляют свободу слова в Великобритании.

Осенью 2021 года президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social. Она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий» и станет «соперником либеральных СМИ».

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