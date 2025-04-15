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09:04, 15 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась топлес. Публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась в светлых свободных штанах, отказавшись от одежды для верхней части тела. Кроме того, звезда собрала волосы в низкий хвост. При этом в руках она держала пышный букет светлых роз. В то же время рядом лежал букет пионов.

Ранее в апреле Перминова снялась в нижнем белье для рекламы. Она разместила ролик, в котором предстала в персиковом шелковом комплекте, состоящем из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера.

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