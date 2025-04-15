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12:44, 15 апреля 2025Силовые структуры

Генерал ФСИН России попал под следствие из-за металлолома

Экс-замглавы пермского ГУФСИН Симченков стал фигурантом двух дел из-за лома
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бывший заместитель начальника управления ФСИН по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Симченков стал фигурантом двух уголовных дел из-за махинаций на посту гендиректора самарского порта. Об этом сообщает URA.RU.

В отношении экс-гендиректора порта «Самара» возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») из-за двух эпизодов незаконной сдачи судна и техники на металлолом, пояснили «Ленте.ру» в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, в 2023 году Симченков дал незаконное указание подчиненным без оценки технического состояния сдать отработавшее свой ресурс судно на металлолом. Такая же судьба постигла 30 единиц портовой техники (грейферов). Ущерб от действий генерала превысил 28 миллионов рублей.

Симченков с 2004 года был замначальника пермского управления ФСИН. В декабре 2010 года его назначили руководителем управления ФСИН по Республике Мордовия. В 2022 году генерал возглавил речной порт Самары.

9 апреля ФСИН сообщила о служебной проверке в отношении главы башкирского управления ведомства Владислава Дзюбы, задержанного силовиками в Уфе.

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