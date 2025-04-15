Генсек НАТО решил не вмешиваться в мирный процесс по Украине

Рютте заявил, что не хочет вмешиваться в мирный процесс по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте отказался комментировать ход мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что не хочу вмешиваться в мирный процесс», — сказал он.

Генсек отметил, что НАТО совершает все действия по данному вопросу «максимально дискретно».

Раннее Рютте заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут нелегко. По его словам, НАТО также поддерживает стремление президента США Дональда Трампа достичь мира.