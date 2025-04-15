Главу российской компании арестовали за хищение миллиардов из бюджета

В Башкирии суд арестовал главу «АльмакорГруп» за хищение 2 млрд руб. из бюджета

В Башкирии Советский районный суд Уфы арестовал главу компании «АльмакорГруп» за хищение около двух миллиардов рублей бюджетных денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей до 20 мая. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ.

В марте 2022 года государственное учреждение «Ространсмодернизация» подписало с «АльмакорГруп» контракт на реконструкцию аэропорта Магнитогорска, расположенного в Абзелиловском районе Башкирии. Из государственного бюджета перевели компании аванс в размере более шести миллиардов рублей. По версии следствия, фирма предоставила акты выполненных работ на сумму более четырех миллиардов рублей. Оставшиеся деньги обвиняемый вместе с сообщниками присвоил.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка, обвиняемого в хищении 88 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа Минобороны России.