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23:55, 15 апреля 2025Мир

Госдеп назвал причину требований к НАТО увеличить расходы на оборону

Госдеп: США требуют от НАТО увеличить расходы на оборону не потому, что злючки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Соединенные Штаты обоснованно требуют от стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону, а не потому, что они «злючки». С таким заявлением выступила официальный представитель американского госдепа Тэмми Брюс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Миссия НАТО — быть сдерживающим фактором. Не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать все на период войн. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться», — подчеркнула Брюс.

Она призвала участников альянса увеличить расходы на оборону, разделив это бремя между собой. «Не потому, что мы злючки. А потому, что мы привержены НАТО», — добавила представитель Госдепа США.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что вступление в НАТО станет частью мирного соглашения с Россией. При этом он отметил, что вопрос о членстве республики в НАТО остается на повестке дня.

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