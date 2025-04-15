Microsoft призвала игнорировать новые ошибки в Windows 10

Microsoft призвала не обращать внимания на ошибку WinRE в Windows 10

В компании Microsoft призвали пользователей Windows 10 не обращать внимания на появление новых ошибок в операционной системе (ОС). На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Речь идет об ошибке установки 0x80070643, которая возникает после выхода обновления среды восстановления Windows (WinRE) за апрель 2025 года. В компании заявили, что ошибку заметили в Windows 10 в версиях 21H2 и 22H2. В Microsoft успокоили пользователей и призвали их не обращать внимание на проблему.

На странице сервисного сайта корпорации говорится, что обновление WinRE может вызвать появление ошибки 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE. «Это сообщение об ошибке не является точным и не влияет на обновление или функциональность устройства», — объяснили специалисты и попросили пользователей игнорировать ошибку.

При этом в Microsoft признали, что ошибка не должна появляться и пообещали исправить ее в будущем. Журналисты BleepingComputer напомнили, что пользователи ОС от Microsoft уже сталкивались с ошибкой 0x80070643 ранее — она появлялась после выхода обновления для WinRE для Windows 10, Windows 11 и Windows Server в августе 2024 года.

В начале апреля в операционной системе Windows 11 заработала функция быстрого восстановления после сбоев. В Microsoft объяснили, что в случае появления критической ошибки система сама может запустить среду восстановления Windows (WinRE).