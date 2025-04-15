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14:09, 15 апреля 2025Путешествия

Инженер нашел в туалете пассажирского самолета кокаин на 10 миллионов рублей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matthew Childs / Reuters

Инженер нашел на борту пассажирского самолета авиакомпании British Airways кокаин на 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов рублей). Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик. Самолет отбуксировали в ангар для технического обслуживания вскоре после его прибытия из Флориды. Поскольку доступ туда разрешен лишь сотрудникам, контрабандисты не успели вовремя забрать спрятанный в туалете наркотик.

Блок кокаина лежал за панелью в мусорном ведре. Предполагается, что преступники могли подкупить уборщика, который положил туда запрещенное вещество.

Ранее пилот British Airways, перед рейсом употребивший кокаин с женской груди во время оргии, вернулся к работе. Пилот выполнил уже четыре рейса для грузовой авиакомпании European Cargo из Борнмута.

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