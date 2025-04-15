Инженер нашел в туалете пассажирского самолета кокаин на 10 миллионов рублей

Инженер нашел на борту пассажирского самолета авиакомпании British Airways кокаин на 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов рублей). Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик. Самолет отбуксировали в ангар для технического обслуживания вскоре после его прибытия из Флориды. Поскольку доступ туда разрешен лишь сотрудникам, контрабандисты не успели вовремя забрать спрятанный в туалете наркотик.

Блок кокаина лежал за панелью в мусорном ведре. Предполагается, что преступники могли подкупить уборщика, который положил туда запрещенное вещество.

Ранее пилот British Airways, перед рейсом употребивший кокаин с женской груди во время оргии, вернулся к работе. Пилот выполнил уже четыре рейса для грузовой авиакомпании European Cargo из Борнмута.