Каллас высказалась о поставках ракет Taurus Украине

Каллас: Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас прокомментировала слова кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о поставках ракет Taurus Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Каждое государство-член [ЕС] дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», — сказала она.

По ее словам, Брюссель собирается обсудить вопрос поставок Taurus Киеву, однако сейчас важнее «оказать давление на Россию».

Прежде Каллас заявила об увеличении объема средств на оружие для Украины. «Страны ЕС уже выделили 23 миллиарда евро Украине. В прошлом году они выделили 20 миллиардов евро», — сказала она.