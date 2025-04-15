22:09, 15 апреля 2025

Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

Появилось видео удара ВКС России по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram / Fighterbomber

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с новой версией модуля «Комета». Видео ударов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На появившемся в сети видео запечатлен момент прилета. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», — написал автор в комментарии к ролику.

«Комета» — это семейство аппаратуры спутниковой навигации, которое разработано ВНИИРТ «Прогресс» в Москве.

В июне 2024 года ВКС России впервые применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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