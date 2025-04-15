Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

В Москве осудили курьера мошенников за обман народной артистки

В Москве осудили курьера мошенников за обман народной артистки России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он осужден по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, мошенники позвонили народной артистке по видеосвязи с использованием подмены изображения и выдали себя за сотрудников силовых ведомств. Они убедили пострадавшую снять четыре миллиона рублей и передать их курьеру для внесения в якобы страховую ячейку. Потерпевшая выполнила их указания.

4 декабря 2024 года фигурант по указанию соучастника распечатал документы и приехал на Большую Грузинскую улицу. Увидев потерпевшую, описание которой он ранее получил от сообщника, подошел к ней и, назвав кодовое слово, передал якобы банковские документы. Взамен забрал пакет с деньгами, которые впоследствии отдал подельнику. За эту работу ему заплатили 45 тысяч рублей.

Осужденный рассказал, что работу ему предложил знакомый, который оплатил проезд из Новосибирска в Москву, и сообщил, что в мессенджер будут приходить задания.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе аферисты похитили более 10 миллионов рублей у доктора наук.