Лавров высказался о негативных последствиях отмены санкций

Лавров: Отмена санкций может грозить импортозамещению из-за либеральных кругов

Отмена санкций может угрожать прогрессу, достигнутому в сфере импортозамещения в России. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в стране существуют «либеральные круги», которые будут готовы свернуть импортозамещение сразу после отмены западных санкций.

«Чиновники либеральных взглядов тут же постараются свернуть все те достижения по импортозамещению, по суверенизации нашей экономики, ее производства, по обеспечиванию безопасности в тех сферах, от которых действительно зависит развитие в государстве», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций. Он также подчеркнул, что «незаконные» санкции против России разрушили процесс глобализации мировой экономики.