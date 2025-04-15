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08:45, 15 апреля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о попытке штурма ВСУ на одном направлении

Марочко: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вернуть утраченные позиции на купянском направлении — в районе Петропаловки. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его информации, два пехотных взвода и три единицы техники ВСУ пытались взять под контроль позиции Вооруженных сил (ВС) России. Ранее они были под контролем украинской армии, сообщает Марочко.

Эксперт также заявил, что в результате неудачной попытки штурма украинские военные понесли безвозвратные потери в количестве до 20 человек. Сообщается также о ликвидации бронетранспортера неназванной страны Запада.

Ранее Андрей Марочко сообщил о потерях ВСУ во время боев на территории Луганской народной республике (ЛНР). Он заявляет, что украинская армия потеряла более шести тысяч солдат и наемников.

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