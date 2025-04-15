Марочко: ВСУ пытались вернуть утраченные позиции на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вернуть утраченные позиции на купянском направлении — в районе Петропаловки. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его информации, два пехотных взвода и три единицы техники ВСУ пытались взять под контроль позиции Вооруженных сил (ВС) России. Ранее они были под контролем украинской армии, сообщает Марочко.

Эксперт также заявил, что в результате неудачной попытки штурма украинские военные понесли безвозвратные потери в количестве до 20 человек. Сообщается также о ликвидации бронетранспортера неназванной страны Запада.

Ранее Андрей Марочко сообщил о потерях ВСУ во время боев на территории Луганской народной республике (ЛНР). Он заявляет, что украинская армия потеряла более шести тысяч солдат и наемников.