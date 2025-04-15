Место расправы дочери над отцом в Москве попало на видео

СК показал московскую квартиру, где 15-летняя дочь зарезала отца

В Москве следователи осмотрели квартиру, где 15-летняя дочь расправилась над 41-летним отцом. Видео «Ленте.ру» предоставили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах сотрудники идут по квартире с фонарем, повсюду видны следы крови.

Отмечается, что следователи уже приступили к допросу дочерей жертвы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы, способствовавшие расправе. Отмечается, что мужчина злоупотреблял алкоголем и применял насилие в отношении девочек.

О расправе сообщалось ранее. Она произошла в квартире жилого дома на улице Бартеневской.

Известно, что отец попросил у старшей дочери взять кредит в размере 1,4 миллиона рублей, чтобы он мог погасить другой. Именно из-за этого и начался конфликт, в результате которого он начал избивать дочь. Тогда за сестру решила вступиться младшая девочка и набросилась на отца с ножом.

