Мигранты получили минимальное наказание за призыв совершить намаз в московском метро

В Москве двоих мигрантов оштрафовали за призыв к намазу в метро

В Москве двоих мигрантов оштрафовали за призыв к намазу в Московском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда столицы.

Двое иностранных граждан, национальность которых не раскрывается, были привлечены к административной ответственности. Они предлагали прохожим присоединиться к молитве.

В суде сообщили, что оба фигуранта были оштрафованы на 30 тысяч рублей. Это минимальное наказание, предусмотренное за совершение деяния, предусмотренного частью 5 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в Москве мигрант-строитель свалился в шахту во время подготовки к намазу. Это произошло из-за того, что мужчина отстегнул страховочный трос ради совершения религиозного обряда. Спасти его не удалось.