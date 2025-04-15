Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 15 апреля 2025Россия

Мигранты получили минимальное наказание за призыв совершить намаз в московском метро

В Москве двоих мигрантов оштрафовали за призыв к намазу в метро
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве двоих мигрантов оштрафовали за призыв к намазу в Московском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда столицы.

Двое иностранных граждан, национальность которых не раскрывается, были привлечены к административной ответственности. Они предлагали прохожим присоединиться к молитве.

В суде сообщили, что оба фигуранта были оштрафованы на 30 тысяч рублей. Это минимальное наказание, предусмотренное за совершение деяния, предусмотренного частью 5 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в Москве мигрант-строитель свалился в шахту во время подготовки к намазу. Это произошло из-за того, что мужчина отстегнул страховочный трос ради совершения религиозного обряда. Спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

    В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

    Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

    Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

    Тренер фигуриста-чемпиона перешла в школу Навки

    Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

    Путин заговорил на немецком и попал на видео

    Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

    Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после массированной атаки ВСУ

    Военкор объяснил значение для Киева курского села с засевшими в монастыре бойцами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости