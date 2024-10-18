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14:49, 18 октября 2024Россия

Готовившийся к намазу мигрант-рабочий упал замертво в московской школе

Готовившийся к намазу мигрант упал замертво в школе на северо-востоке Москвы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На северо-востоке Москвы мигрант-рабочий, готовившийся к намазу, упал замертво в школе. Об этом сообщил MK.RU.

По сведениям издания, все произошло во время ремонтных работ в учебном заведении на Костромской улице. 53-летний разнорабочий из Казахстана делал кирпичную кладку кровли на высоте четвертого этажа. Он был пристегнут тросом и работал рядом с открытой шахтой.

После полудня мужчина отстегнулся и встал внутри здания на кирпичную опору, собираясь совершить обеденный намаз, но в это время ему позвонили. Мигрант потерял равновесие и рухнул вниз.

Прибывшим медикам не удалось его реанимировать.

Ранее сообщалось, что в Лодейнопольском районе Ленинградской области мигранта, который занимался прокладкой коммуникаций для водоснабжения, завалило землей в яме для колодца.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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