Минобороны: Нанесено поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Где конкретно находился аэродром — не уточняется. Они же поразили цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные в зоне СВО ударили по центру подготовки операторов летательных аппаратов и по пункту временной дислокации украинских военных в 144 районах боевых действий.

12 апреля Минобороны сообщало, что российская авиация ударила по военному авиапредприятию и гидропорту на Украине. Под удар тогда же попали цехи ремонта и пункты временной дислокации украинских формирований.