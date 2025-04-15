Москвичка сделала пластику за 1,5 миллиона рублей и осталась с изуродованной грудью

Москвичке неудачно сделали пластику груди четыре раза за 1,5 миллиона рублей

Москвичка (имя и фамилия не уточняются) сделала в клинике пластику за 1,5 миллиона рублей и осталась с изуродованной грудью. Об этом сообщает «360».

Адвокат пострадавшей Саид Ярахмедов рассказал, что в первый раз врачи провели хирургическое вмешательство не так, как она просила. Чтобы исправить дефекты, они пригласили ее на повторную манипуляцию. В общей сложности женщине провели четыре операции, и каждая из них была неудачной.

После этого москвичка обратилась к адвокату с целью составить заявление в прокуратуру. Она планирует вернуть потраченные на пластику деньги и получить компенсацию за моральный ущерб. Однако в клинике заявили, что врачи провели операции правильно. «Сказали: обращайтесь куда хотите, мы больше не будем с вами иметь никаких отношений», — подчеркнул Ярахмедов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что россиянка лишилась способности закрывать глаза после пластики на дому.