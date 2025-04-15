Глава «Дом.РФ» Мутко призвал выдавать субсидии на покупку жилья большей площади

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко призвал выдавать субсидии для покупки квартир большей площади, чтобы поддержать демографию. Соответствующую идею он озвучил во время расширенного заседания президиума Государственного совета, его слова приводит ТАСС.

В разговоре с президентом Владимиром Путиным Мутко отметил, что на сегодняшний день самая низкая обеспеченность жильем наблюдается у семей более чем с двумя детьми. «По вашему указу работаем над демографическими мерами. (...) Нам нужно строить другую структуру жилья. Здесь нужна мера поддержки на субсидирование покупки гражданами жилья большей площади», — убежден глава «Дом.РФ». Он добавил, что структура жилья, строящегося в данный момент, не соответствует запросам граждан. Мутко отметил, что 60 процентов новостроек представляют собой однокомнатные квартиры, не подходящие семьям с детьми.

В ходе того же заседания Владимир Путин потребовал разобраться с допкомиссиями банков для ипотечных заемщиков, которые обычно составляют пять-десять процентов. Глава государства счел их недопустимыми.