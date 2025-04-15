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12:06, 15 апреля 2025Силовые структуры

Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в метро Москвы и попал на видео

Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в Московском метро
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности Московского метрополитена в вестибюле станции «Нижегородская». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как сотрудница выполняет свои служебные обязанности. В этот момент к ней подходит мужчина и бьет в лицо, от чего она падает на пол. К ней подбегают прохожие.

Инцидент произошел поздним вечером 14 апреля на Некрасовской линии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь — она госпитализирована с ушибом грудной клетки.

43-летний мужчина, напавший на нее, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в УВД на Московском метрополитене.

Задержанный — уроженец Костромской области. На допросе он заявил, что ударил женщину из-за проблем в личной жизни.

18 марта сообщалось, что пьяный мужчина пытался пройти на станцию «Пыхтино», но ему помешал сотрудник службы безопасности. Агрессивно настроенный пассажир несколько раз ударил его по лицу. Свидетели происшествия остановили нападавшего и вызвали сотрудников полиции.

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