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17:37, 18 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за нападение на сотрудника метрополитена

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника метрополитена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника метрополитена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти на станцию «Пыхтино», но ему помешал сотрудник службы безопасности. Агрессивно настроенный пассажир несколько раз ударил его по лицу. Свидетели происшествия остановили нападавшего и вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор.

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