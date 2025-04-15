Российские войска продвинулись возле села Гуево в Курской области. Детали раскрыло украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.
В публикации отмечается, что, судя по карте Deep State, подтверждаются бои в селе Горналь, которое в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо этого, издание сообщило о продвижении Армии России у Раздольного в Донецкой народной республике (ДНР).
8 апреля Минобороны России официально подтвердило освобождение курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом вернули бойцы российской группировки войск «Север».
Ранее стало известно, что российские войска приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Предварительно, в ходе штурма ВСУ потеряли около 50 бойцов.