На Украине раскрыли детали продвижения российских войск в Курской области

Deep State: Армия России продвинулась возле Гуево в Курской области

Российские войска продвинулись возле села Гуево в Курской области. Детали раскрыло украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.

В публикации отмечается, что, судя по карте Deep State, подтверждаются бои в селе Горналь, которое в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, издание сообщило о продвижении Армии России у Раздольного в Донецкой народной республике (ДНР).

8 апреля Минобороны России официально подтвердило освобождение курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом вернули бойцы российской группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что российские войска приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Предварительно, в ходе штурма ВСУ потеряли около 50 бойцов.