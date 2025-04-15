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13:34, 15 апреля 2025Бывший СССР

На Украине разрешили рекрутинг наемников за границей

Гончаренко: Кабмин Украины разрешил рекрутинг наемников за границей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Центры рекрутинга получили право вербовать и доставлять из-за рубежа иностранцев, желающих служить по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующее постановление принял Кабмин республики, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

Гончаренко уточнил, что постановление распространяется на лиц без гражданства. «Центры рекрутинга смогут перевозить добровольцев из-за границы, обеспечивать им проживание и питание на Украине», — написал он.

Расходы будут покрываться из государственного бюджета.

В феврале Кабинет министров Украины обязал иностранцев проходить полиграф для службы в ВСУ.

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