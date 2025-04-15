На Украине умер бывший муж легендарной Киры Муратовой

Советский режиссер Александр Муратов ушел из жизни в возрасте 89 лет на Украине

Умер советский режиссер Александр Муратов. Об этом сообщает «Российская газета».

Первый муж сценаристки и режиссера Киры Муратовой Александр не дожил всего неделю до своего юбилея: ему было 89 лет. В последнее время он проживал на территории Украины.

Муратов окончил ВГИК в 1959 году, после чего работал на киностудии Горького, затем на Одесской киностудии и Киевской киностудии имени Довженко. В 1964 вместе с супругой снял фильм «Наш честный хлеб», а в 1966 — свою первую самостоятельную картину «Авдотья Павловна».

Ранее стало известно, что в возрасте 94 лет ушел из жизни режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф.