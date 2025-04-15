Президенту США Дональду Трампу стоит признать, что при власти Владимира Зеленского мир на Украине невозможен. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.
«Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться [боевые действия]», — написал профессор.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны.