На Западе заявили о невозможности мира на Украине при Зеленском

Профессор Малинен: Мир на Украине невозможен при Зеленском

Президенту США Дональду Трампу стоит признать, что при власти Владимира Зеленского мир на Украине невозможен. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться [боевые действия]», — написал профессор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны.