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22:30, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о невозможности мира на Украине при Зеленском

Профессор Малинен: Мир на Украине невозможен при Зеленском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президенту США Дональду Трампу стоит признать, что при власти Владимира Зеленского мир на Украине невозможен. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться [боевые действия]», — написал профессор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны.

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