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16:23, 15 апреля 2025Наука и техника

Названа новая задача Су-35С

Fighterbomber: Истребители Су-35С заменили «летающие радары» А-50
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские истребители Су-35С поколения 4++, которые оснащают современной радиолокационной станцией (РЛС), заменяют «летающие радары» А-50. Новую задачу самолета назвал Telegram-канал Fighterbomber.

«Су-35С вынужденно, но вполне себе уверенно и бодро заменили собой А-50. Результат вы видите в новостях», — говорится в сообщении.

Су-35С несет РЛС с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она может обнаруживать и передавать данные о 30 воздушных целях. Дальность обнаружения крупных целей составляет 400 километров.

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В феврале американское издание 19FortyFive писало, что российский Су-35С, оснащенный современным оборудованием и мощными двигателями, способен изменить баланс сил в воздушном бою. Самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, которые обеспечивают крейсерский полет на сверхзвуковой скорости.

В июле 2022 года в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Су-35 способен выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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