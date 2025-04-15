Названа новая задача Су-35С

Fighterbomber: Истребители Су-35С заменили «летающие радары» А-50

Российские истребители Су-35С поколения 4++, которые оснащают современной радиолокационной станцией (РЛС), заменяют «летающие радары» А-50. Новую задачу самолета назвал Telegram-канал Fighterbomber.

«Су-35С вынужденно, но вполне себе уверенно и бодро заменили собой А-50. Результат вы видите в новостях», — говорится в сообщении.

Су-35С несет РЛС с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она может обнаруживать и передавать данные о 30 воздушных целях. Дальность обнаружения крупных целей составляет 400 километров.

В феврале американское издание 19FortyFive писало, что российский Су-35С, оснащенный современным оборудованием и мощными двигателями, способен изменить баланс сил в воздушном бою. Самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, которые обеспечивают крейсерский полет на сверхзвуковой скорости.

В июле 2022 года в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Су-35 способен выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.