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12:31, 15 апреля 2025Забота о себе

Названы грозящие проблемами с зубами продукты

Стоматолог Круз предупредила о риске зубного камня из-за конфет и соков
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты повышают риск образования зубного камня. Их стоматолог Сион Круз назвала в разговоре с Men's Health.

Как отметила Круз, зубным камнем называются затвердевшие скопления минеральных и органических отложений, а образуется он из-за сладостей и определенных напитков. «Напрямую они не приводят к зубному камню, но способствуют образованию налета, который со временем кальцинируется, если его не удалить», ─ пояснила медик.

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Так, по словам врача, сладости являются пищей для бактерий во рту, которые в процессе переработки сахара выделяют определенные кислоты, повреждающие эмаль. Кроме того, конфеты и жвачка прилипают к зубам, из-за чего у патогенов появляется больше времени для активности. Также медик предупредила, что проблемами с зубами может грозить употребление сладкой газировки и соков.

Ранее стоматолог Джошуа Перлман рассказал, с какой периодичностью необходимо менять зубную щетку. По его словам, если это вовремя не сделать, то гигиена полости рта существенно пострадает.

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