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20:11, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Тележурналистка решила почитать комментарии под ее репортажем и неприятно удивилась

Журналистка Зервос пожаловалась на комментарии о ее внешности под репортажем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Channel 7

Журналистка австралийского телеканала Channel 7 Кэсси Зервос рассказала, что решила почитать комментарии под одним из ее репортажей и неприятно удивилась. В разговоре с News.com.au она пожаловалась на критику ее внешности в сети.

По словам Зервос, негативные комментарии она обнаружила под видео с ее репортажем о женщине, которая нашла останки человека и решила продать их на черном рынке. «Дело, которое я освещала, было крайне необычным, и мне было интересно узнать, что люди говорят об этом в интернете. (...) Когда я увидела, что основное внимание было уделено моей внешности и выражению моих глаз, а не сюжету, я была искренне потрясена», — призналась она.

Как отмечается, комментаторы написали, что перед съемками у журналистки «выдались насыщенные выходные», а также критиковали ее макияж и сочли ее ресницы слишком длинными.

Ранее репортер канадского телеканала CityNews Toronto Мишель Макки рассказала, что незнакомый ребенок нецензурно оскорбил ее во время репортажа и сорвал эфир. Журналистка возмутилась тем, что мужчина, сопровождавший мальчика, рассмеялся.

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