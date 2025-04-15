В Норвегии допустили переход Одессы под контроль российских войск

Steigan: Одесса может стать территорией России, США не будут препятствовать

Одесса может перейти под контроль российских войск, и США не будут этому препятствовать, пишет норвежский сайт Steigan.

«Президент США Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — допустил журналист.

По мнению автора статьи, воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.

Ранее бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря.