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00:12, 16 апреля 2025Мир

В Норвегии допустили переход Одессы под контроль российских войск

Steigan: Одесса может стать территорией России, США не будут препятствовать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Одесса может перейти под контроль российских войск, и США не будут этому препятствовать, пишет норвежский сайт Steigan.

«Президент США Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — допустил журналист.

По мнению автора статьи, воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.

Ранее бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря.

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