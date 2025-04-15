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15:06, 15 апреля 2025Россия

Осложнения после COVID-19 оставили россиянина без глаза и с дырой во рту

В Тюмени осложнения после COVID-19 оставили мужчину без глаза и с дырой во рту
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

В Тюмени мужчина потерял глаз, а в его рту образовалась дыра из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила хирург-онколог Юлия Шубина, которая проводила операцию, ее слова приводит 72.ru.

«Грибок разрушил верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и "провалился", во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи», — рассказала врач.

По ее словам, врачи клиники искали решение, в результате пациенту провели операцию. Микрососудистая хирургия помогла удалить поврежденный глаз и отсепарировать нос, а также были соединены сосуды спины с сосудами шеи.

Объем поражения тканей пациента, по словам Шубиной, было колоссальным. Мужчине удалось восстановить объем лица, сейчас он может говорить и принимать пищу.

Ранее огромную опухоль обнаружили врачи в животе молодой россиянки из-за употребления таблеток для похудения. Студентка решила сбросить лишние килограммы — с этой целью она купила препарат для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту.

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