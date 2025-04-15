В России высказались об ответе за массированный удар дронами ВСУ по жилым домам в Курске

Депутат Журова: РФ собирает все данные об атаках ВСУ по гражданским объектам

Россия документирует все данные об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказалась об ответе за массированный удар дронами ВСУ по жилым домам в Курске.

«Мы собираем все данные. Наш Следственный комитет серьезно работает. Специалисты документирует все факты с доказательствами. Чтобы потом не говорили, что это мы сами что-то взорвали. Все это документируется», — сообщила Журова.

При этом депутат отметила, что Россия не отвечает зеркально на подобные атаки Украины.

«Мы по жилым домам не запускаем дроны. Это абсолютно не наш подход. Мы запускаем дроны только по военным объектам. И то нас и здесь пытаются обвинить», — добавила она.

В ночь на 15 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами-камикадзе по Курску. Атака длилась больше часа. В результате жертвой налета стала 85-летняя женщина. Еще девять человек были госпитализированы с ожогами, ранениями и черепно-мозговыми травмами. Повреждения получили минимум шесть жилых домов: в трех начался сильный пожар, а в одном из зданий обрушилась часть стены.

