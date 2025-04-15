Папарацци сняли 50-летнюю Дрю Бэрримор в купальнике

Папарацци сняли 50-летнюю актрису Дрю Бэрримор в купальнике в Майами

Американскую актрису Дрю Бэрримор в откровенном наряде сняли на пляже в Майами. Кадры публикует The Sun.

Папарацци запечатлели 50-летнюю звезду боевика «Ангелы Чарли» выходящей из моря. Она предстала перед камерой в полный рост в слитном купальнике с растительным узором, тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом предмет гардероба также обнажал ее спину.

В то же время знаменитость надела бежевую шляпу с черной лентой и солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Ранее в апреле Дрю Бэрримор прогулялась в футболке без бюстгальтера и попала на фото папарацци.