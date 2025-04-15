Пенсионерам рассказали о способе скорректировать стаж

Соцфонд России: Пенсионеры могут скорректировать стаж через Госуслуги

Пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку информации с помощью «Госуслуг». О способе скорректировать стаж РИА Новости рассказали в Соцфонде России.

Так, в случае, если на пенсионном счете отсутствуют данные о периодах работы или имеются неверные сведения, следует обратиться к работодателю, чтобы он дополнил информацию либо представил корректные данные в Соцфонд.

«Сделать такой запрос можно, например, на портале "Госуслуг" с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — отмечается в сообщении. Получив соответствующую заявку, пенсионеру помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику или в архив.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, каким будет перерасчет пенсии в случае увольнения работающего пенсионера в 2025 году.