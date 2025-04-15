Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 15 апреля 2025Экономика

Пенсионерам рассказали о способе скорректировать стаж

Соцфонд России: Пенсионеры могут скорректировать стаж через Госуслуги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку информации с помощью «Госуслуг». О способе скорректировать стаж РИА Новости рассказали в Соцфонде России.

Так, в случае, если на пенсионном счете отсутствуют данные о периодах работы или имеются неверные сведения, следует обратиться к работодателю, чтобы он дополнил информацию либо представил корректные данные в Соцфонд.

«Сделать такой запрос можно, например, на портале "Госуслуг" с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — отмечается в сообщении. Получив соответствующую заявку, пенсионеру помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику или в архив.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, каким будет перерасчет пенсии в случае увольнения работающего пенсионера в 2025 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Очевидцы сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске

    Стало известно об отказе от переговоров групп ВСУ в Горнальском монастыре

    Врач предупредил о коварном эффекте энергетиков

    В Европе рассказали о провале плана Каллас по Украине

    Российский тренер рассказал о желании мигрантов освоить тайский бокс «для улицы»

    Пенсионерам рассказали о способе скорректировать стаж

    Российский хоккеист отметился голом и передачей в дебютном матче в НХЛ

    Ребенок зарубившей топором троих детей россиянки стал свидетелем убийства

    Спецпосланник Трампа высказался о переменах в отношениях с Россией

    Медведи растерзали пошедшего в туалет пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше