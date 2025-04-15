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22:20, 15 апреля 2025Ценности

Певица Нюша вышла в свет в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, пришла на премию «Voice: Главные лица 2025» в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница вышла в свет в прозрачном платье из кружева с глубоким декольте и шлейфом. Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках, а также золотые серьги и несколько колец.

Кадр: @nyusha_nyusha

Ее образ завершили укладка на распущенных волосах и макияж с акцентом на глаза.

Ранее в апреле певица Нюша пришла на премию в прозрачной юбке. Певица посетила «Жару Music Awards» в черном корсете с лентами, который был завязан в виде бантов на плечах.

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