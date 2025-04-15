Подсчитано число нарушений ВСУ моратория на удары по энергетике

РИА Новости: ВСУ 101 раз нарушили мораторий на удары по энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за это время украинские войска ударили беспилотниками по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», а также подорвали газоизмерительную станцию «Суджа».

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца, начиная с 18 марта 2025 года, ВСУ и Россия отказываются наносить удары. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.