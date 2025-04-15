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06:17, 15 апреля 2025Бывший СССР

Подсчитано число нарушений ВСУ моратория на удары по энергетике

РИА Новости: ВСУ 101 раз нарушили мораторий на удары по энергообъектам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за это время украинские войска ударили беспилотниками по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», а также подорвали газоизмерительную станцию «Суджа».

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца, начиная с 18 марта 2025 года, ВСУ и Россия отказываются наносить удары. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

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