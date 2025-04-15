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20:24, 15 апреля 2025Культура

Популярная певица призналась в желании стать собакой

Певица Билли Айлиш призналась, что хочет стать собакой
Ольга Коровина
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская исполнительница, автор песен и обладательница девяти премий «Грэмми» Билли Айлиш заявила, что хотела бы стать собакой. Об этом она рассказала в интервью британскому Vogue.

На вопрос о том, в какое животное Айлиш хотела бы превратиться на пару недель, 23-летняя певица ответила: «Я бы хотела стать хорошей старой собакой. Просто сильной, счастливой, уютной, любимой собакой». Другим вариантом артистки стало превращение в лошадь. «Я бы с удовольствием скакала по полю», — пояснила она.

Ранее одна из исполнительниц хита «Сигма-бой» Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила о желании записать дуэт с Билли Айлиш.

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