Порнозвезда получила болезненную травму на съемочной площадке

Порнозвезда Сэди Саммерс рассказала о болезненной травме, которую она получила на съемочной площадке. Об этом пишет издание Daily Mail.

По сценарию, партнер должен был раздеть Саммерс, одним движением расстегнув ее молнию. Когда он попытался это сделать, в молнию втянуло кожу у нее в промежности. По словам Саммерс, вздрогнула вся съемочная группа. «Ассистент режиссера отвернулась и потом сказала, что ее чуть не вырвало», — утверждает порнозвезда.

Саммерс попросила зеркало и лед, после чего самостоятельно решила проблему. В прошлом она работала медсестрой и считает, что ей помогли полученные тогда навыки. Не было ни ссадин, ни кровотечения, поэтому съемки удалось продолжить в тот же день.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что получила легкие травмы во время трансляции секс-марафона на OnlyFans. Она утверждает, что на следующий день ее с головы до ног покрывали синяки, губа была рассечена, а глаза распухли.