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13:14, 15 апреля 2025Россия

Появились новые подробности боев на белгородском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 90 бойцов на белгородском направлении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 90 бойцов на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Ямное и Краснополье Сумской области Украины. Помимо живой силы, противник лишился трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, а также трех складов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. По данным авторов проекта, в ходе отражения атаки основные брошенные на прорыв силы ВСУ были уничтожены. При этом Abrams развернулся и отступил.

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