Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 15 апреля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочных сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре сообщения за день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучали четыре новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 10:54 по московскому времени радиостанция передала слово «нептун». В 15:48 станция снова ожила, чтобы передать слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Наконец, в 18:41 слушатели услышали еще одно странное слово — «нутобакс». До этого, 7 апреля, станция передала слово «буерофант».

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка».

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цифры потерь иностранных наемников ВСУ в Курской области

    Министр предложил лишать дипломов не работающих по профессии выпускников

    Пятеро друзей надули мужчину компрессором

    Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности

    52-летняя София Вергара показала на камеру обнаженные ягодицы

    Названо число находившихся на месте удара по Сумам бойцов ВСУ

    На Украине раскрыли детали продвижения российских войск в Курской области

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочных сообщения

    Найден инновационный способ восстановления зубов

    Политолог рассказал об огромном шаге Трампа навстречу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше