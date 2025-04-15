«Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочных сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре сообщения за день

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучали четыре новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 10:54 по московскому времени радиостанция передала слово «нептун». В 15:48 станция снова ожила, чтобы передать слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Наконец, в 18:41 слушатели услышали еще одно странное слово — «нутобакс». До этого, 7 апреля, станция передала слово «буерофант».

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка».

